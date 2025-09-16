Александр Зубков подарил бывшей жене Анне BMW

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вингер сборной Украины и турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков сейчас в странных семейных отношениях. Он развелся с женой Анной, но девушка с дочкой переехала жить к нему в Трабзон и кроме отсутствия обручального кольца ничего не говорит, что они не женаты.

Также Анна сообщила в Instagram, что получила от Александра ценные подарки.

Отметим, что Анна активно ведет социальные сети и в том же Instagram у нее более 46 тысяч фолловеров.

Зубков сделал подарки бывшей жене

Анна сначала поделилась фото подвески в форме сердца, которая стала первым подарком от Александра. Этим она намекнула на возрождение чувств.

Анна Зубкова с подвеской. Фото: скриншот

Затем появились снимки возле автомобиля с гигантским красным бантом в автосалоне. На нем Анна была возле новенькой BMW 3 Series.

"Спасибо тебе за подарки просто так", — написала Зубкова.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Добавим, что Александр, который в сезоне 2025/2026 провел пять матчей за "Трабзонспор" и отметился тремя ассистами. Вероятно, он мог получить бонусы, которые потратил на любимого человека.

