Зубков подарил бывшей жене роскошный автомобиль — фото

Зубков подарил бывшей жене роскошный автомобиль — фото

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 08:35
Александр Зубков подарил бывшей жене Анне BMW
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вингер сборной Украины и турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков сейчас в странных семейных отношениях. Он развелся с женой Анной, но девушка с дочкой переехала жить к нему в Трабзон и кроме отсутствия обручального кольца ничего не говорит, что они не женаты.

Также Анна сообщила в Instagram, что получила от Александра ценные подарки.

Отметим, что Анна активно ведет социальные сети и в том же Instagram у нее более 46 тысяч фолловеров.

Зубков сделал подарки бывшей жене

Анна сначала поделилась фото подвески в форме сердца, которая стала первым подарком от Александра. Этим она намекнула на возрождение чувств.

Анна Зубкова
Анна Зубкова с подвеской. Фото: скриншот

Затем появились снимки возле автомобиля с гигантским красным бантом в автосалоне. На нем Анна была возле новенькой BMW 3 Series.

"Спасибо тебе за подарки просто так", — написала Зубкова.

Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Добавим, что Александр, который в сезоне 2025/2026 провел пять матчей за "Трабзонспор" и отметился тремя ассистами. Вероятно, он мог получить бонусы, которые потратил на любимого человека.

Напомним, лидер испанской "Жироны" Виктор Цыганков может стать игроком известного клуба.

Российский суд присудил длительный срок тюрьмы украинскому боксеру.

Андрей Дорошенко
Автор:
Андрей Дорошенко
