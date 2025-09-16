Відео
Головна Спорт Зубков подарував колишній дружині розкішний автомобіль — фото

Зубков подарував колишній дружині розкішний автомобіль — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 08:35
Олександр Зубков подарував колишній дружині Анні BMW
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вінгер збірної України та турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков наразі в дивних сімейних стосунках. Він розлучився з дружиною Анною, але дівчина з донькою переїхала жити до нього в Трабзон й крім відсутності обручки нічого не говорить, що вони не одружені.

Також Анна повідомила в Instagram, що отримала від Олександра коштовні подарунки.

Зазначимо, що Анна активно веде соціальні мережі і в тому ж Instagram у неї понад 46 тисяч фоловерів.

Зубков зробив подарунки колишній дружині

Анна спочатку поділилася фото підвіски у формі серця, яка стала першим подарунком від Олександра. Цим вона натякнула на відродження почуттів.

Анна Зубкова
Анна Зубкова з підвіскою. Фото: скриншот

Потім з'явилися знімки біля автомобіля з гігантським червоним бантом в автосалоні. На ньому Анна була біля новенької BMW 3 Series.

"Дякую тобі за подарунки просто так", — написала Зубкова.

Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Додамо, що Олександр, який у сезоні 2025/2026 провів п'ять матчів за "Трабзонспор" та відзначився трьома асистами. Ймовірно, він міг отримати бонуси, які витратив на кохану людину.

Нагадаємо, лідер іспанської "Жирони" Віктор Циганков може сати гравцем відомого клубу.

Російський суд присудив тривалий термін в'язниці українському боксеру.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
