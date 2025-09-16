Олександр Зубков подарував колишній дружині Анні BMW

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вінгер збірної України та турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков наразі в дивних сімейних стосунках. Він розлучився з дружиною Анною, але дівчина з донькою переїхала жити до нього в Трабзон й крім відсутності обручки нічого не говорить, що вони не одружені.

Також Анна повідомила в Instagram, що отримала від Олександра коштовні подарунки.

Зазначимо, що Анна активно веде соціальні мережі і в тому ж Instagram у неї понад 46 тисяч фоловерів.

Зубков зробив подарунки колишній дружині

Анна спочатку поділилася фото підвіски у формі серця, яка стала першим подарунком від Олександра. Цим вона натякнула на відродження почуттів.

Анна Зубкова з підвіскою. Фото: скриншот

Потім з'явилися знімки біля автомобіля з гігантським червоним бантом в автосалоні. На ньому Анна була біля новенької BMW 3 Series.

"Дякую тобі за подарунки просто так", — написала Зубкова.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Додамо, що Олександр, який у сезоні 2025/2026 провів п'ять матчів за "Трабзонспор" та відзначився трьома асистами. Ймовірно, він міг отримати бонуси, які витратив на кохану людину.

