Зубков раскритиковал себя после дубля за Трабзонспор

Александр Зубков во время матча. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал главным героем матча чемпионата Турции с участием "Трабзонспора" и "Ризеспора". Его два гола принесли победу хозяевам поля.

Зубков не считает свою игру в этом поединке выдающейся, о чем рассказал в интервью Gunebakis.

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В рамках 31-го тура чемпионата Турции по футболу "Трабзонспор" принял "Ризеспор". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба гола на 15-й и 21-й минутах записал на свой счет Александр Зубков. После матча тренер Фатих Текке похвалил украинца, но хавбек остался недоволен своей игрой.

"Трабзонспор" посвятил Зубкову постер. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Что сказал Зубков о матче

Вингер "Трабзонспора" порадовался победе и заявил, что эти три очка помогут его команде решить турнирную задачу. Он поблагодарил фланговых игроков, которые сделали две результативные передачи. Однако кое-что в этом матче расстроило украинца.

"Мне надо было просто быть в нужном месте во время этих передач. Но был еще один момент, надо было делать хет-трик. Озан сделал прекрасный пас, но я не смог нормально распорядиться мячом, чтобы забить третий гол", — сожалеет Зубков.

Александр Зубков празднует гол. Фото: instagram.com/trabzonspor/

После трансфера из донецкого "Шахтера" футболист сборной Украины сыграл за "Трабзонспор" 11 поединков, в которых забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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