Зубков розкритикував себе після дубля за Трабзонспор

Зубков сам себе розкритикував після дубля в чемпіонаті Туреччини
Півзахисник збірної України Олександр Зубков став головним героєм матчу чемпіонату Туреччини за участю "Трабзонспора" та "Різеспора". Його два голи принесли перемогу господарям поля.
Зубков не вважає свою гру в цьому поєдинку видатною, про що розповів в інтерв'ю Gunebakis.
У рамках 31-го туру чемпіонату Туреччини з футболу "Трабзонспор" приймав "Різеспор". Зустріч закінчилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля. Обидва голи на 15-й та 21-й хвилинах записав на свій рахунок Олександр Зубков. Після матчу тренер Фатіх Текке похвалив українця, але хавбек залишився незадоволений своєю грою.
Що сказав Зубков про матч
Вінгер "Трабзонспора" порадів перемозі й заявив, що ці три очки допоможуть його команді вирішити турнірне завдання. Він подякував фланговим гравцям, які зробили дві результативні передачі. Однак дещо в цьому матчі засмутило українця.
"Мені треба було просто бути в потрібному місці під час цих передач. Але був ще один момент, треба було робити хет-трик. Озан зробив прекрасний пас, але я не зміг нормально розпорядитися м'ячем, щоб забити третій гол", — шкодує Зубков.
Після трансферу з донецького "Шахтаря" футболіст збірної України зіграв за "Трабзонспор" 11 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів та зробив 1 результативну передачу.
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