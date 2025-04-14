Зубков розкритикував себе після дубля за Трабзонспор

Олександр Зубков під час матчу. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник збірної України Олександр Зубков став головним героєм матчу чемпіонату Туреччини за участю "Трабзонспора" та "Різеспора". Його два голи принесли перемогу господарям поля.

Зубков не вважає свою гру в цьому поєдинку видатною, про що розповів в інтерв'ю Gunebakis.

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У рамках 31-го туру чемпіонату Туреччини з футболу "Трабзонспор" приймав "Різеспор". Зустріч закінчилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля. Обидва голи на 15-й та 21-й хвилинах записав на свій рахунок Олександр Зубков. Після матчу тренер Фатіх Текке похвалив українця, але хавбек залишився незадоволений своєю грою.

"Трабзонспор" присвятив Зубкову постер. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Що сказав Зубков про матч

Вінгер "Трабзонспора" порадів перемозі й заявив, що ці три очки допоможуть його команді вирішити турнірне завдання. Він подякував фланговим гравцям, які зробили дві результативні передачі. Однак дещо в цьому матчі засмутило українця.

"Мені треба було просто бути в потрібному місці під час цих передач. Але був ще один момент, треба було робити хет-трик. Озан зробив прекрасний пас, але я не зміг нормально розпорядитися м'ячем, щоб забити третій гол", — шкодує Зубков.

Олександр Зубков святкує гол. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Після трансферу з донецького "Шахтаря" футболіст збірної України зіграв за "Трабзонспор" 11 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів та зробив 1 результативну передачу.

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