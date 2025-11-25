Видео
Звезда бокса развлекался в Чечне по приглашению Кадырова

Дата публикации 25 ноября 2025 11:22
обновлено: 11:25
Экс-чемпион UFC Джонс встретился в Чечне с Кадыровым
Джон Джонс в 2025 году. Фото: instagram.com/jonnybones/

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс на днях побывал в Чечне, где принял участие в мероприятиях по приглашению руководства республики. Визит бойца был связан с празднованием дня рождения одного из сыновей Рамзана Кадырова.

Во время поездки Джонс имел возможность испытать различное оружие и провел время на закрытом мероприятии, организованном специально для гостей, сообщил сам боец на своей странице в соцсети X.

Джону Джонсу особенно запомнилось знакомство с экзотическими образцами вооружения. Боец отметил "теплый прием", который ему оказали хозяева, и говорил о масштабности организации праздника. Спортсмен был впечатлен "уровнем угощений и отношением к нему".

Джон Джонс
Джон Джонс в октагоне. Фото: instagram.com/jonnybones/

Что известно о планах Джонса и его будущем в UFC

Помимо визита в РФ, боец приобрел недвижимость в Грозном. Джонс не выступает с ноября 2024 года, и вокруг его карьеры долгое время сохранялась неопределенность. При этом в октябре спортсмен заявил о желании провести бой с чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой, причем выразил надежду организовать поединок на территории Белого дома.

Ранее, в ноябре 2022 года, Чечню по приглашению Кадырова посещали и другие известные бойцы UFC — Камару Усман, Джастин Гейджи и экс-чемпион Генри Сехудо. 

