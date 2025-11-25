Відео
Головна Спорт Зірка боксу розважався в Чечні на запрошення Кадирова

Зірка боксу розважався в Чечні на запрошення Кадирова

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:22
Оновлено: 11:25
Екс-чемпіон UFC Джонс зустрівся в Чечні з Кадировим
Джон Джонс у 2025 році. Фото: instagram.com/jonnybones/

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс днями побував у Чечні, де взяв участь у заходах на запрошення керівництва республіки. Візит бійця був пов'язаний зі святкуванням дня народження одного із синів Рамзана Кадирова.

Під час поїздки Джонс мав змогу випробувати різну зброю та провів час на закритому заході, організованому спеціально для гостей, повідомив сам боєць на своїй сторінці в соцмережі X.

Читайте також:

Джону Джонсу особливо запам'яталося знайомство з екзотичними зразками озброєння. Боєць відзначив "теплий прийом", який йому надали господарі, і говорив про масштабність організації свята. Спортсмен був вражений "рівнем частувань та ставленням до нього".

Джон Джонс
Джон Джонс в октагоні. Фото: instagram.com/jonnybones/

Що відомо про плани Джонса і його майбутнє в UFC

Крім візиту у РФ, боєць придбав нерухомість у Грозному. Джонс не виступає з листопада 2024 року, і навколо його кар'єри довгий час зберігалася невизначеність. Водночас у жовтні спортсмен заявив про бажання провести бій із чемпіоном UFC у напівважкій вазі Алексом Перейрою, причому висловив надію організувати поєдинок на території Білого дому.

Раніше, у листопаді 2022 року, Чечню на запрошення Кадирова відвідували й інші відомі бійці UFC — Камару Усман, Джастін Гейджі та ексчемпіон Генрі Сехудо.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України звинуватив футболістів "Динамо" у відсутності характеру.

Президент УАФ Андрій Шевченко пояснив, де гратиме збірна України у стикових матчах відбору на ЧС-2026.

спорт Рамзан Кадиров Чеченська республіка UFC Джон Джонс
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
