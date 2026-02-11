Рюдигер вернется в АПЛ, но не в Челси

Антонио Рюдигер (справа) против Владислава Ваната из "Жироны". Фото: David Ramos/Getty Images

Лондонский "Тоттенхэм" активно изучает возможность подписания Антонио Рюдигера в ближайшее летнее окно. Английский клуб уже инициировал контакты и рассчитывает воспользоваться неопределенностью вокруг будущего защитника в мадридском "Реале".

Контракт немца завершается по окончании сезона, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

В Лондоне намерены убедить игрока не продлевать соглашение с испанским грандом. Ранее Антонио Рюдигер, по данным прессы, пошел на существенное снижение зарплаты ради сохранения места в составе, однако окончательное решение о будущем он пока не принял.

Антонио Рюдигер (слева) и Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/toniruediger/

Конкуренция растет

Интерес к защитнику проявляют и другие клубы английской Премьер-лиги. В числе претендентов называются "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", которые также внимательно следят за развитием событий. При этом сам футболист, как утверждается, не исключает возвращения в Англию, где уже выступал ранее.

Дополнительным фактором остаются предложения из Саудовской Аравии, где Рюдигеру готовы предложить серьезные финансовые условия. По оценке Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока составляет около 12 млн евро.

