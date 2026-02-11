Видео
Звезда Реала вернется в Англию — о ком речь

Звезда Реала вернется в Англию — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:02
Рюдигер вернется в АПЛ, но не в Челси
Антонио Рюдигер (справа) против Владислава Ваната из "Жироны". Фото: David Ramos/Getty Images

Лондонский "Тоттенхэм" активно изучает возможность подписания Антонио Рюдигера в ближайшее летнее окно. Английский клуб уже инициировал контакты и рассчитывает воспользоваться неопределенностью вокруг будущего защитника в мадридском "Реале".

Контракт немца завершается по окончании сезона, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk

В Лондоне намерены убедить игрока не продлевать соглашение с испанским грандом. Ранее Антонио Рюдигер, по данным прессы, пошел на существенное снижение зарплаты ради сохранения места в составе, однако окончательное решение о будущем он пока не принял. 

Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер (слева) и Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/toniruediger/

Конкуренция растет

Интерес к защитнику проявляют и другие клубы английской Премьер-лиги. В числе претендентов называются "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", которые также внимательно следят за развитием событий. При этом сам футболист, как утверждается, не исключает возвращения в Англию, где уже выступал ранее.

Дополнительным фактором остаются предложения из Саудовской Аравии, где Рюдигеру готовы предложить серьезные финансовые условия. По оценке Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока составляет около 12 млн евро. 

Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
