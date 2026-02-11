Відео
Головна Спорт Зірка Реала повернеться в Англію — про кого йдеться

Зірка Реала повернеться в Англію — про кого йдеться

Дата публікації: 11 лютого 2026 19:02
Рюдігер повернеться в АПЛ, але не в Челсі
Антоніо Рюдігер (праворуч) проти Владислава Ваната з "Жирони". Фото: David Ramos/Getty Images

Лондонський "Тоттенгем" активно вивчає можливість підписання Антоніо Рюдігера в найближче літнє вікно. Англійський клуб уже ініціював контакти і розраховує скористатися невизначеністю навколо майбутнього захисника в мадридському "Реалі"

Контракт німця завершується після закінчення сезону, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Читайте також:

У Лондоні мають намір переконати гравця не продовжувати угоду з іспанським грандом. Раніше Антоніо Рюдігер, за даними преси, пішов на істотне зниження зарплати заради збереження місця в складі, проте остаточного рішення про майбутнє він поки не прийняв.

Антонио Рюдигер
Антоніо Рюдігер (ліворуч) та Зінедін Зідан. Фото: instagram.com/toniruediger/

Конкуренція зростає

Інтерес до захисника виявляють й інші клуби англійської Прем'єр-ліги. Серед претендентів називаються "Вест Гем" та "Кристал Пелас", які також уважно стежать за розвитком подій. При цьому сам футболіст, як стверджується, не виключає повернення в Англію, де вже виступав раніше.

Додатковим фактором залишаються пропозиції з Саудівської Аравії, де Рюдігеру готові запропонувати серйозні фінансові умови. За оцінкою Transfermarkt, поточна трансферна вартість гравця становить близько 12 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Усик відверто розповів про пропозицію знятися у фільмі популярного режисера.

Наставник "Динамо" Ігор Костюк підтвердив бажання знову зробити київську команду чемпіоном України.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Тоттенгем Антоніо Рюдігер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
