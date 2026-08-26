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Главная Спорт Звезда сборной Украины может продолжить карьеру в УПЛ

Звезда сборной Украины может продолжить карьеру в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 15:01
На Яремчука претендует амбициозный клуб из Украины
Роман Яремчук в матче за национальную команду. Фото: Getty Images

Роман Яремчук может покинуть греческий "Олимпиакос" и продолжить карьеру в Украине. Известно, что 30-летнего нападающего уже предлагали ФК "Харьков", а первый контакт между сторонами состоялся.

Уукраинец не получает игровой практики в греческом клубе и не был включен в заявку на квалификацию Лиги чемпионов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Inside UPL".

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Окончательное решение о возможном переходе будет принимать сам Роман Яремчук. Украинский футболист недавно сменил агентское представительство: его интересы теперь представляет компания ProStar Вадима Шаблия. Представители игрока уже изучают варианты продолжения карьеры в Украине, причем "Харьков" относится к числу немногих отечественных клубов, способных удовлетворить финансовые требования форварда. Контракт форварда с "Олимпиакосом" действует до лета 2028 года.

У Яремчука появился неожиданный вариант

В прошлом сезоне украинец начал чемпионат Греции в составе "Олимпиакоса", после чего зимой отправился в аренду в "Лион". За французскую команду он провел 14 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. После возвращения в Пирей Яремчук пока не выходил на поле в новом сезоне, а "Олимпиакос" не включил его в заявку на квалификацию Лиги чемпионов.

Возвращение в украинский чемпионат стало бы для Романа первым с 2017 года, когда он покинул киевское "Динамо" и перебрался в бельгийский "Гент". За последующие годы нападающий выступал также за "Брюгге", "Бенфику", "Гент", "Валенсию", "Лион" и "Олимпиакос", а за сборную Украины провел более 50 матчей. Пока конкретных договоренностей между Яремчуком и "Харьковом" нет. 

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футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Олимпиакос ФК Харьков
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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