На Яремчука претендує амбітний клуб з України

Роман Яремчук у матчі за національну збірну. Фото: Getty Images

Роман Яремчук може залишити грецький "Олімпіакос" і продовжити кар'єру в Україні. Відомо, що 30-річному нападнику вже зробили пропозицію ФК "Харків", і перший контакт між сторонами відбувся.

Українець не отримує ігрової практики в грецькому клубі і не був включений до заявки на кваліфікацію Ліги чемпіонів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Inside UPL".

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Остаточне рішення щодо можливого переходу прийматиме сам Роман Яремчук. Український футболіст нещодавно змінив агентське представництво: його інтереси тепер представляє компанія ProStar Вадима Шаблія. Представники гравця вже вивчають варіанти продовження кар'єри в Україні, причому "Харків" належить до числа небагатьох вітчизняних клубів, здатних задовольнити фінансові вимоги форварда. Контракт нападника з "Олімпіакосом" діє до літа 2028 року.

У Яремчука з’явився несподіваний варіант

Минулого сезону українець розпочав чемпіонат Греції у складі "Олімпіакоса", після чого взимку відправився в оренду до "Ліона". За французьку команду він провів 14 матчів, забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу. Після повернення до Пірея Яремчук поки що не виходив на поле в новому сезоні, а "Олімпіакос" не включив його до заявки на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Повернення в український чемпіонат стало б для Романа першим з 2017 року, коли він покинув київське "Динамо" і перейшов до бельгійського "Гента". Протягом наступних років нападник виступав також за "Брюгге", "Бенфіку", "Гент", "Валенсію", "Ліон" та "Олімпіакос", а за збірну України провів понад 50 матчів. Поки що конкретних домовленостей між Яремчуком та "Харковом" немає.

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