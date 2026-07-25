Шахтар не відпустив перспективного гравця в інший український клуб

Олександр Ющенко та головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Київська "Оболонь" готується до старту сезону 2026/27 у українській Прем'єр-лізі. Уже в неділю, 2 серпня, "пивовари" зіграють на виїзді проти "Епіцентру". Трансферна кампанія столичного клубу ще не завершена.

Однак "Оболоні" так і не вдалося підписати вихованця "Шахтаря", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Протягом останніх півроку "Оболонь" цікавилася 21-річним гравцем "Шахтаря" Олександром Ющенком. Уродженець черкаського футболу здатний продуктивно діяти в атаці одразу на кількох позиціях. Однак трансфер так і не відбувся.

Чому Ющенко залишився в "Шахтарі"

Футболіст хотів приєднатися до "Оболоні", а тренерський штаб київської команди був зацікавлений у його послугах. "Гірникам" запропонували варіанти переходу молодого гравця, однак керівництво донецького клубу заборонило укладати цю угоду.

"Хлопець втратив форму, оскільки футболісти, які за віком вийшли з U-19, залишилися без ігрової практики. Мені здається, що у "Шахтаря" було чимало таких футболістів, які сиділи без діла, отримували хорошу зарплату, але при цьому не тренувалися або тренувалися недостатньо і не мали необхідного ігрового навантаження", — розповів президент "Оболоні" Олександр Слободян.

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