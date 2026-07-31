Ще один українець у Прем'єр-лізі: лідер Динамо привернув увагу англійського клубу

Тренер Ігор Костюк та захисник Тарас Михавко. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Під час літнього трансферного вікна 2026 року київське "Динамо" може продати одразу двох гравців. Одним із них є нападник Матвій Пономаренко. Іншим — захисник Тарас Михавко.

До молодого захисника прикута увага англійських клубів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Захисник Тарас Михавко, який перейшов у "Динамо" з "Львова" ще у 2023 році, вже давно перебуває у сфері інтересів закордонних клубів. Цього літа для них знову відкривається вікно можливостей для підписання 21-річного футболіста, який залишається одним із лідерів київської команди.

Хто цікавиться Михавком

Відразу три представники Прем'єр-ліги готові підписати захисника "Динамо". Йдеться про середняків чемпіонату Англії. Це "Ноттінгем Форест", "Борнмут", де виступав Ілля Забарний, та "Евертон", за який грає Віталій Миколенко.

Усі три клуби не надсилали "Динамо" офіційних пропозицій щодо переговорів про трансфер Тараса Михавко. Вони продовжують стежити за прогресом футболіста, який провів за "біло-синіх" 89 матчів та забив 7 голів.

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