Чех зі збірної Петракова став гравцем Оболоні

Максим Чех у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/chekh6/

Київська "Оболонь" продовжує готуватися до нового сезону. Столичний клуб підписав 26-річного півзахисника Максима Чеха.

Чемпіон світу приєднався до "пивоварів" на правах вільного агента, повідомляє "ТаТоТаке".

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Максим Чех раніше виступав за львівські "Карпати", а до цього — за "Маріуполь", "Зорю" та молодіжну збірну України. Він є вихованцем академії донецького "Шахтаря", і одним із найяскравіших моментів його кар'єри стало золото чемпіонату світу U20 2019 року. Тоді збірну тренував Олександр Петраков, а Чех був одним із ключових гравців середньої лінії.

Максим Чех у складі "Карпат". Фото: instagram.com/chekh6/

Чемпіон світу замінить Вітенчука в опорній зоні

Футболіст пройшов усі рівні юнацьких і молодіжних збірних країни, але так і не дебютував за головну команду України. Тепер він спробує перезапустити кар'єру в УПЛ.

Максим Чех розглядається в "Оболоні" як пряма заміна Вадиму Вітенчуку, який залишив клуб та продовжить кар'єру в "Буковині". Підписання півзахисника — один із кроків із посилення глибини складу і досвіду в центрі поля.

Клуб розраховує, що чемпіонський менталітет Чеха допоможе в боротьбі за збереження місця в УПЛ та прогрес команди в наступному сезоні.

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