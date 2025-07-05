Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Скромний український клуб підпише чемпіона світу

Скромний український клуб підпише чемпіона світу

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 12:03
Чех зі збірної Петракова став гравцем Оболоні
Максим Чех у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/chekh6/

Київська "Оболонь" продовжує готуватися до нового сезону. Столичний клуб підписав 26-річного півзахисника Максима Чеха.

Чемпіон світу приєднався до "пивоварів" на правах вільного агента, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Максим Чех раніше виступав за львівські "Карпати", а до цього — за "Маріуполь", "Зорю" та молодіжну збірну України. Він є вихованцем академії донецького "Шахтаря", і одним із найяскравіших моментів його кар'єри стало золото чемпіонату світу U20 2019 року. Тоді збірну тренував Олександр Петраков, а Чех був одним із ключових гравців середньої лінії.

Максим Чех
Максим Чех у складі "Карпат". Фото: instagram.com/chekh6/

Чемпіон світу замінить Вітенчука в опорній зоні

Футболіст пройшов усі рівні юнацьких і молодіжних збірних країни, але так і не дебютував за головну команду України. Тепер він спробує перезапустити кар'єру в УПЛ.

Максим Чех розглядається в "Оболоні" як пряма заміна Вадиму Вітенчуку, який залишив клуб та продовжить кар'єру в "Буковині". Підписання півзахисника — один із кроків із посилення глибини складу і досвіду в центрі поля.

Клуб розраховує, що чемпіонський менталітет Чеха допоможе в боротьбі за збереження місця в УПЛ та прогрес команди в наступному сезоні.

Нагадаємо, Олександр Шовковський вступає у складний сезон: на київське "Динамо" чекає серія серйозних викликів.

Тим часом "Шахтар" під керівництвом Арди Турана готується повністю переглянути свою ігрову філософію.

Підготовка до реваншу з Дюбуа триває — в Україні вже відомо, де можна буде побачити бій Усика.

Після поєдинку з Даніелем Дюбуа український чемпіон Олександр Усик зосередиться на третьому бою проти Тайсона Ф'юрі.

спорт футбол Футбол трансфери УПЛ ФК Оболонь
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації