Чех из сборной Петракова стал игроком Оболони

Скромный украинский клуб подпишет чемпиона мира
Киевская "Оболонь" продолжает готовиться к новому сезону. Столичный клуб подписал 26-летнего полузащитника Максима Чеха.
Чемпион мира присоединился к "пивоварам" на правах свободного агента, сообщает "ТаТоТаке".
Максим Чех ранее выступал за львовские "Карпаты", а до этого — за "Мариуполь", "Зарю" и молодежную сборную Украины. Он является воспитанником академии донецкого "Шахтера", и одним из самых ярких моментов его карьеры стало золото чемпионата мира U20 в 2019 году. Тогда сборную тренировал Александр Петраков, а Чех был одним из ключевых игроков средней линии.
Чемпион мира заменит Витенчука в опорной зоне
Футболист прошел все уровни юношеских и молодежных сборных страны, но так и не дебютировал за главную команду Украины. Теперь он попытается перезапустить карьеру в УПЛ.
Максим Чех рассматривается в "Оболони" как прямая замена Вадиму Витенчуку, который покинул клуб и продолжит карьеру в "Буковине". Подписание полузащитника — один из шагов по усилению глубины состава и опыта в центре поля.
Клуб рассчитывает, что чемпионский менталитет Чеха поможет в борьбе за сохранение места в УПЛ и прогресс команды в следующем сезоне.
Напомним, Александр Шовковский вступает в сложный сезон: киевское "Динамо" ждет серия серьезных вызовов.
Тем временем "Шахтер" под началом Арды Турана готовится полностью пересмотреть свою игровую философию.
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