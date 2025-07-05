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Главная Спорт Скромный украинский клуб подпишет чемпиона мира

Скромный украинский клуб подпишет чемпиона мира

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 12:03
Чех из сборной Петракова стал игроком Оболони
Максим Чех в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/chekh6/

Киевская "Оболонь" продолжает готовиться к новому сезону. Столичный клуб подписал 26-летнего полузащитника Максима Чеха.

Чемпион мира присоединился к "пивоварам" на правах свободного агента, сообщает "ТаТоТаке". 

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Максим Чех ранее выступал за львовские "Карпаты", а до этого — за "Мариуполь", "Зарю" и молодежную сборную Украины. Он является воспитанником академии донецкого "Шахтера", и одним из самых ярких моментов его карьеры стало золото чемпионата мира U20 в 2019 году. Тогда сборную тренировал Александр Петраков, а Чех был одним из ключевых игроков средней линии. 

Максим Чех
Максим Чех в составе "Карпат". Фото: instagram.com/chekh6/

Чемпион мира заменит Витенчука в опорной зоне

Футболист прошел все уровни юношеских и молодежных сборных страны, но так и не дебютировал за главную команду Украины. Теперь он попытается перезапустить карьеру в УПЛ.

Максим Чех рассматривается в "Оболони" как прямая замена Вадиму Витенчуку, который покинул клуб и продолжит карьеру в "Буковине". Подписание полузащитника — один из шагов по усилению глубины состава и опыта в центре поля.

Клуб рассчитывает, что чемпионский менталитет Чеха поможет в борьбе за сохранение места в УПЛ и прогресс команды в следующем сезоне. 

Напомним, Александр Шовковский вступает в сложный сезон: киевское "Динамо" ждет серия серьезных вызовов. 

Тем временем "Шахтер" под началом Арды Турана готовится полностью пересмотреть свою игровую философию.

Подготовка к реваншу с Дюбуа продолжается — в Украине уже известно, где можно будет увидеть бой Усика.

После поединка с Даниэлем Дюбуа украинский чемпион Александр Усик сосредоточится на третьем бою против Тайсона Фьюри.

спорт футбол Футбол трансферы УПЛ ФК Оболонь
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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