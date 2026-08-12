Стали відомі деталі щодо весілля Роналду та Родрігес

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Андрій Гончар Редактор

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною. Попри очікування, гучного весілля пара вирішила не влаштовувати.

Наразі стали відомі нові подробиці весільної церемонії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на People.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Як пройшло весілля Роналду

За інформацією джерела, цивільна церемонія весілля відбулася 11 серпня 2026 року в португальському Кашкайші. Весілля було закритим, і на ньому були присутні п'ятеро дітей пари.

Португалець зробив пропозицію Родрігес у серпні 2025 року. Тоді модель показала розкішну каблучку з великим діамантом і написала, що відповіла коханому згодою.

Джорджина, Роналду та Роналду-молодший. Фото: instagram.com/georginagio

Роналду та Родрігес перебувають у стосунках із 2016 року. Вони виховують п'ятьох дітей: Кріштіану-молодшого, близнюків Єву Марію та Матео, а також доньок Алану Мартіну й Беллу Есмеральду. У 2022 році родина пережила трагедію — під час пологів помер брат-близнюк Белли.

Історія знайомства пари почалася, коли Джорджина працювала консультанткою в магазині Gucci. Відтоді вони стали однією з найвідоміших спортивних пар світу, і очікувалося, що їхнє весілля стане однією з найгучніших подій цього року. ЗМІ постійно писали про запрошення різних зірок, серед яких Неймар та Ліонель Мессі.

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