Циганков, Ванат, Крапивцов: кого залишить Жирона

Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Іспанська "Жирона" взяла участь у драматичній кінцівці минулого сезону в чемпіонаті Іспанії. Команда Мічеля Санчеса втратила шанси на збереження місця в еліті на останніх хвилинах домашнього матчу 38-го туру. Тепер на клуб чекають великі зміни.

Не всі гравці продовжать виступати у складі "Жирони", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Виступ у Сегунді змусить каталонський клуб скоротити витрати, зокрема на зарплати гравців. Багато футболістів залишать команду, в якій їм не зможуть платити великі зарплати. Це стосується й українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Поки що невідомо, де вони продовжать кар’єру.

Півзахисник Віктор Циганков у минулому сезоні забив 7 голів та віддав 5 результативних передач. Владислав Ванат, який пропустив кінцівку минулого сезону через травму, забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.

Шанс для Крапивцова

А ось у ексворотаря "Дніпра-1" з’явиться новий шанс виграти конкуренцію в основному складі "Жирони". У минулому сезоні він зіграв лише 3 матчі, в яких пропустив 8 голів. Однак у Сегунді саме Владислав Крапивцов стане основним голкіпером каталонської команди. Його контракт із клубом діє до літа 2029 року, і сторони не мають наміру розривати угоду.

Також нещодавно футболістом "Жирони" став 21-річний український нападник Олександр Піщур.

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