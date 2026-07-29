У Динамо на перегляді опинилися гравці, від яких відмовився Шахтар
Тренерський штаб київського "Динамо" розглядає чотирьох потенційних новачків. Усі вони — легіонери. Йдеться про гравців із Гамбії.
Раніше деякі з цих футболістів проходили перегляди в "Шахтарі", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".
Потенційних новачків привіз до "Динамо" Instagram-аккаунт Prostar Agency. Усі вони представляють Гамбію. Йдеться про нападника Хаміду Файє, а також гравців центральної лінії Дауде Санкаре, Бубакарре Баджі та Мухаммеда Тункара. Тренерський штаб столичної команди поки що не ухвалив рішення щодо майбутнього футболістів.
Важливий матч для "Динамо"
З вівторка делегація українського клубу перебуває в Салоніках. Саме в Греції відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи з ПАОК. Першу зустріч "Динамо" програло.
У клубі розраховують, що декілька додаткових днів у Греції допоможуть гравцям "біло-синіх" звикнути до місцевого клімату. У Салоніках мінімальна температура становить +35 градусів за Цельсієм. Поєдинок з ПАОКом відбудеться у четвер, 30 липня.
Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про причини конфлікту, який спалахнув між колишніми друзями Олександром Усиком та Дереком Чісорою.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що дочка президента "Динамо" Яна Суркіса відповіла критикам захисника Крістіана Біловара.
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