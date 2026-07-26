Український сумоїст Явгусішин встановив унікальний рекорд у Японії

Данило Явгусішин під час турніру. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Ім'я Аонісікі Арата стало відомим усій Японії. Українець Данило Явгусішин, який обрав собі цей псевдонім, уже кілька років є однією з головних зірок сумо у світі. Він знову став переможцем Кубка Імператора.

У фінальному турнірі українець переміг двох своїх головних суперників, повідомляє портал Новини.LIVE.

У японському місті Нагоя відбувся турнір за участю зірок сумо, серед яких був і 22-річний уродженець Вінниці Данило Явгусишин. Він переїхав до Японії у 2022 році на запрошення відомого майстра Арати Яманакі. Відтоді українець став спортсменом, якого в Японії знають практично всі.

Данило Явгусишин (ліворуч) здобуває перемогу. Фото: Gettu Images

Нове досягнення Аонісікі Арати

Українець на Кубку Імператора вів напружену боротьбу з японцем Атаміфудзі та монголом Кірісімою. Сили всіх трьох спортсменів рівні, вони претендують на всі титули сумо в Японії.

15-й день, поєдинок 3 плей-оф: Оз Кірішіма (ліворуч)

Оз Кірішіма (ліворуч)

Sw Аонішікі (R)

СПОЙЛЕР: Після поразки від Атамі в основному поєдинку Ао знайшов спосіб перемогти його в плей-оф (я не думав, що йому це вдасться), і тепер, якщо він переможе Кірі, Ао здобуде своє третє юшо. А якщо ні — то все почнеться спочатку… pic.twitter.com/ZNXvWAyaB6 — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) 26 липня 2026

Аонішікі, Атаміфудзі та Кірісіма втрьох вийшли до плей-оф, де й боролися за перемогу на турнірі. Згідно з регламентом, переможцем ставав спортсмен, який зумів двічі взяти гору над суперниками. Явгушишин у напруженій боротьбі домігся успіху.

Досягнення українця, який втретє поспіль переміг на Кубку Імператора, є ще ціннішим, оскільки Данило провів турнір із травмою. Він пошкодив обидві ноги, і тренер хвилювався, що стан спортсмена може погіршитися. Однак Аонісікі Арата продемонстрував силу характеру і став претендентом на звання йокодзуна. Це найвищий довічний ранг і титул великого чемпіона в традиційному сумо.

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