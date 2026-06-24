Усик може завершити кар'єру, або ж оголосить наступний бій

Олександр Усик. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Майбутнє Олександра Усика у професійному боксі залишається невизначеним. Попри переговори щодо наступного поєдинку, команда українського чемпіона не виключає, що він може завершити кар'єру вже найближчим часом.

Про майбутнє Усика розповів директор команди українського боксера Сергій Лапін в коментарі Mirror, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Усик на пресконференції. Фото: Reuters

Усик ще не визначився з наступним боєм

Минулого місяця українець захистив свої титули у поєдинку проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена. Бій завершився достроково в передостанньому раунді після втручання рефері.

Після поєдинку команда нідерландця намагалася оскаржити результат через суперечливу зупинку бою вже після сигналу про завершення раунду. Однак протест був відхилений, а Усик зберіг чемпіонські пояси.

Наразі одним із головних претендентів на бій з українцем залишається обов'язковий претендент Агіт Кабаєл. Водночас Лапін дав зрозуміти, що остаточне рішення щодо майбутнього Усика ще не ухвалене.

Олександр Усик під час виходу на ринг. Фото: Reuters

У команді говорять про можливе завершення кар'єри

Лапін заяв в, що Кабаєл є сильним суперником і чемпіоном, який заслуговує на повагу. Проте організація поєдинків такого рівня залежить не від заяв у медіа, а від серйозних переговорів між усіма сторонами.

За словами представника українця, зараз ключовим питанням є не те, кому ще щось повинен довести Усик, а те, чи вдасться створити подію відповідного масштабу. Для цього необхідні підтримка трансляторів, організаторів та комерційних партнерів.

У команді підкреслили, що готові розглядати серйозні пропозиції та відкриті до перемовин. Водночас Лапін фактично допустив варіант, за якого Усик може завершити кар'єру, якщо майбутній проєкт не відповідатиме його статусу та очікуванням.

"Можливо, вболівальники вже бачили його на рингу востаннє. А може, попереду ще один розділ", — додав Лапін.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк попередив про виклики, з якими український чемпіон може зіткнутися в найближчі роки.

Також Новини.LIVE писав, що Ріко Верхувен залишився незадоволений рішенням щодо протесту після бою з Усиком.