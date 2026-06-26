Верхувен прийшов до Усика в коментарі з важливим закликом

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Андрій Андрущак Редактор

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен відреагував на рішення Олександра Усика зробити вакантними свої чемпіонські титули. Боєць запропонував українцю провести ще один поєдинок.

Про це Верхувен написав на сторінці Усика в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Верхувен хоче реванш з Усиком

Після заяви українця про відмову від чемпіонських поясів Верхувен опублікував коротке повідомлення, в якому закликав організувати повторний бій.

Нідерландець нагадав про слова Усика щодо "останнього танцю" та написав, що настав час реваншу. Також Верхувен запропонував зробити повторний поєдинок найбільшим кросовер-шоу сучасності.

У травні 2026 року Усик і Верхувен очолили шоу в Гізі (Єгипет). Поєдинок проходив у конкурентній боротьбі, однак у 11-му раунді українець відправив суперника в нокдаун, а потім рефері зупинив бій після добивання.

Раніше Усик оголосив, що добровільно звільняє титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, але не завершує професійну кар'єру. Українець заявив, що планує провести ще один, останній поєдинок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про занепокоєння Олександра Красюка подальшою кар'єрою Усика. Колишній промоутер чемпіона вважає, що найближчі роки можуть стати визначальними для того, якою залишиться спортивна спадщина боксера.

Також Новини.LIVE писав, що один із найвідоміших українських боксерів минулого, який нині працює тренером, жорстко оцінив виступ Усика у поєдинку з Верхувеном.