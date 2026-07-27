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Головна Спорт Захисник збірної України отримав важку травму напередодні початку сезону

Захисник збірної України отримав важку травму напередодні початку сезону

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 12:37
Конопля пропустить початок сезону через травму коліна
Юхим Конопля в Німеччині. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля не зіграє у перших турах чемпіонату Німеччини з футболу. Новачок "Боруссії" з Менхенгладбаха отримав травму. Футболісту вдалося уникнути серйозного ушкодження.

Конопля може пропустити кілька найближчих тижнів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Український футболіст Юхим Конопля перейшов до "Боруссії" з Менхенгладбаха наприкінці весни 2026 року. Він підписав із титулованим німецьким клубом дворічний контракт на правах вільного агента. Захисник давно хотів спробувати свої сили в Європі, але його дебют у складі "жеребців" відкладається.

Травма Коноплі

Під час передсезонної підготовки 26-річний футболіст збірної України відчув дискомфорт у коліні. Пізніше Юхим Конопля пройшов поглиблене медичне обстеження. Йому вдалося уникнути розриву хрестоподібної зв'язки, мова йде лише про забій. Це означає, що гравець пропустить кілька тижнів.

Уже 29 серпня "Боруссія" розпочне новий сезон у чемпіонаті Німеччини. Її першим суперником стане "РБ Лейпциг".

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Збірна України з футболу Юхим Конопля Боруссія Менхенгладбах
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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