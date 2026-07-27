Захисник збірної України отримав важку травму напередодні початку сезону

Юхим Конопля в Німеччині. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля не зіграє у перших турах чемпіонату Німеччини з футболу. Новачок "Боруссії" з Менхенгладбаха отримав травму. Футболісту вдалося уникнути серйозного ушкодження.

Конопля може пропустити кілька найближчих тижнів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Український футболіст Юхим Конопля перейшов до "Боруссії" з Менхенгладбаха наприкінці весни 2026 року. Він підписав із титулованим німецьким клубом дворічний контракт на правах вільного агента. Захисник давно хотів спробувати свої сили в Європі, але його дебют у складі "жеребців" відкладається.

Травма Коноплі

Під час передсезонної підготовки 26-річний футболіст збірної України відчув дискомфорт у коліні. Пізніше Юхим Конопля пройшов поглиблене медичне обстеження. Йому вдалося уникнути розриву хрестоподібної зв'язки, мова йде лише про забій. Це означає, що гравець пропустить кілька тижнів.

Уже 29 серпня "Боруссія" розпочне новий сезон у чемпіонаті Німеччини. Її першим суперником стане "РБ Лейпциг".

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