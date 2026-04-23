Головна Спорт Абрамович хоче повернути гроші від продажу Челсі

Дата публікації: 23 квітня 2026 15:07
Абрамович подав скаргу через заморозку активів від продажу Челсі
Олігарх Роман Абрамович з одним із трофеїв "Челсі". Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Колишній власник "Челсі" олігарх Роман Абрамович подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Бізнесмен оскаржує дії влади острова Джерсі, де вже кілька років триває розслідування. У рамках справи заморожено його активи на суму близько 5,3 млрд фунтів стерлінгів.

Скарга спрямована на перевірку законності цих заходів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на CITY AM.

Розслідування на Джерсі триває близько чотирьох років. Воно пов'язане з фінансовими активами Романа Абрамовича, які підпали під обмеження після введення санкцій. Частина коштів, приблизно 1,5 млрд фунтів, належить до угоди з продажу "Челсі" у 2022 році консорціуму на чолі з Тоддом Боелі. Ці кошти залишаються замороженими до завершення всіх процедур.

Позиція сторони Абрамовича

Представники бізнесмена заявляють, що розслідування триває без офіційного пред'явлення звинувачень. На їхню думку, справа не супроводжується достатньою прозорістю і доказовою базою. Також підкреслюється, що обмеження порушують фундаментальні права власника активів. Юристи Романа Абрамовича вважають те, що відбувається, політично мотивованим.

Розгляд скарги в Європейському суді може зайняти значний час. У разі прийняття позову до провадження суд оцінить дії влади Джерсі на предмет відповідності міжнародним нормам. Наразі активи залишаються заблокованими.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що італійська "Рома" проявляє інтерес до ще одного гравця збірної України.

Крім того, Новини.LIVE повідомляло, що півзахисник Георгій Судаков може покинути "Бенфіку" після завершення сезону.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
