Абрамович подал жалобу из-за заморозки активов от продажи Челси

Олигарх Роман Абрамович с одним из трофеев "Челси". Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Бывший владелец "Челси" олигарх Роман Абрамович подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Бизнесмен оспаривает действия властей острова Джерси, где уже несколько лет продолжается расследование. В рамках дела заморожены его активы на сумму около 5,3 млрд фунтов стерлингов.

Жалоба направлена на проверку законности этих мер, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на CITY AM.

Расследование на Джерси продолжается около четырех лет. Оно связано с финансовыми активами Романа Абрамовича, которые подпали под ограничения после введения санкций. Часть средств, примерно 1,5 млрд фунтов, относится к сделке по продаже "Челси" в 2022 году консорциуму во главе с Тоддом Боэли. Эти средства остаются замороженными до завершения всех процедур.

Позиция стороны Абрамовича

Представители бизнесмена заявляют, что расследование ведется без официального предъявления обвинений. По их мнению, дело не сопровождается достаточной прозрачностью и доказательной базой. Также подчеркивается, что ограничения нарушают фундаментальные права владельца активов. Юристы Романа Абрамовича считают происходящее политически мотивированным.

Рассмотрение жалобы в Европейском суде может занять значительное время. В случае принятия иска к производству суд оценит действия властей Джерси на предмет соответствия международным нормам. На данный момент активы остаются заблокированными.

