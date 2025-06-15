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Головна Спорт Агент Довбика прокоментував чутки про його продаж із Роми

Агент Довбика прокоментував чутки про його продаж із Роми

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 14:03
Агент Довбика жорстко прокоментував чутки про його продаж
Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Ключові моменти Що сказав агент Артема Довбика

Інформація про можливий відхід форварда збірної України Артема Довбика з "Роми" викликала хвилю обговорень в італійській пресі. Деякі джерела повідомили, що клуб нібито розглядає продаж українського нападника цього літа.

Однак оточення гравця швидко відреагувало на ці повідомлення. Представник Довбика заявив, що вони не відповідають дійсності, повідомляє "Український футбол".

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За словами агента Артема Довбика, керівництво "Роми" повністю задоволені результатами українця, а головний тренер Джан П'єро Гасперіні особисто розраховує на форварда в майбутньому сезоні.

Що сказав агент Артема Довбика

Агент уточнив, що пошук додаткового нападника - нормальна практика для клубу з амбіціями, але це ніяк не пов'язано з позицією самого Довбика в команді. Він підкреслив, що обговорень про трансфер не було і не ведеться.

Артем Довбик
Артем Довбик святкує День батька. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Це повна маячня. Артем — найкращий бомбардир "Роми" минулого сезону, і клуб повністю на нього розраховує. Я в постійному контакті з керівництвом, питання його відходу навіть не порушувалося", — заявив Олексій Люндовський.

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спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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