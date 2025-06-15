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Главная Спорт Агент Довбика прокомментировал слухи о его продаже из Ромы

Агент Довбика прокомментировал слухи о его продаже из Ромы

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Дата публикации 15 июня 2025 14:03
Агент Довбика жестко прокомментировал слухи о его продаже
Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Ключові моменти Что сказал агент Артема Довбика

Информация о возможном уходе форварда сборной Украины Артема Довбика из "Ромы" вызвала волну обсуждений в итальянской прессе. Некоторые источники сообщили, что клуб якобы рассматривает продажу украинского нападающего этим летом.

Однако окружение игрока быстро отреагировало на эти сообщения. Представитель Довбика заявил, что они не соответствуют действительности, сообщает "Украинский футбол".

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По словам агента Артема Довбик, руководство "Ромы" полностью довольны результатами украинца, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини лично рассчитывает на форварда в предстоящем сезоне. 

Что сказал агент Артема Довбика

Агент уточнил, что поиск дополнительного нападающего — нормальная практика для клуба с амбициями, но это никак не связано с позицией самого Довбика в команде. Он подчеркнул, что обсуждений о трансфере не было и не ведется. 

Артем Довбик
Артем Довбик празднует День отца. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Это полный бред. Артем — лучший бомбардир "Ромы" в прошлом сезоне, и клуб полностью на него рассчитывает. Я в постоянном контакте с руководством, вопрос его ухода даже не поднимался", — заявил Алексей Люндовский.

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спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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