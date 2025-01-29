Георгій Бущан залишив Динамо і став гравцем Аль-Шабаба

Георгій Бущан у Лізі Європи. Фото: "Динамо"

Воротар збірної України Георгій Бущан офіцйно змінив клубну приписку. Футболіст перебрався в Саудівську Аравію.

Про перехід Бущана повідомив новий клуб українця "Аль-Шабаб".

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Після переходу на дорослий рівень тривалий термін відновлювався після важкої травми та конкурував з Денисом Бойко. Після того, як він став основним у "Динамо", то певний період грав у стартовому складі збірної України.

У складі "Динамо" вигравав чемпіонат України, двічі Кубок та тричі Суперкубок України. З клубом виступав у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі Конференцій.

За "Динамо" Бущан у 177 матчах за клуб 72 провів без пропущених м’ячів.

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