Георгий Бущан покинул Динамо и стал игроком Аль-Шабаба

Георгий Бущан в Лиге Европы. Фото: "Динамо"

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан официально сменил клубную приписку. Футболист перебрался в Саудовскую Аравию.

О переходе Бущана сообщил новый клуб украинца "Аль-Шабаб".

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Украинский 30-летний футболист подписал с "Аль-Шабабом" контракт на следующие 2,5 года.

Саудиты заплатили "Динамо" за вратаря 3 млн евро.

Одесcит начал карьеру в "Динамо" из детской академии. После перехода на взрослый уровень он длительный срок восстанавливался после тяжелой травмы и конкурировал с Денисом Бойко.

После того как Бущан стал основным в "Динамо", то определенный период играл в стартовом составе сборной Украины.

В составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины. С клубом выступал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

За "Динамо" Бущан в 177 матчах за клуб 72 провел без пропущенных мячей.

Напомним, лидер "Динамо" времен тренерства Александра Хацкевича перешел к конкуренту родного клуба.

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