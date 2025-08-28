Відео
Головна Спорт Алієв заявив про "смерть" українського футболу

Алієв заявив про "смерть" українського футболу

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 19:41
Алієв заявив, що в Україні футбол помер, а в єврокубках шансів немає
Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Українські клуби невдало виступають в єврокубках упродовж останніх сезонів. До того ж впала якість чемпіонату України.

На це також звернув увагу колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв у коментарі Sport-express.

Читайте також:
Александр Алиев
Алієв розчарований українськими клубами

Перед матчем "Динамо" проти "Маккабі" Алієв налаштований скептично, вважаючи нічию 1:1 найбільш імовірним результатом, хоча й побажав команді успіху.

"В Англії футбол народився, а в Україні він просто помер. Всі наші команди в єврокубках нічого не показали. Нехай Динамо проти Маккабі досягне позитивного результату, але мені в це важко віриться", — сказав Алієв.

Щодо матчу "Серветт" — "Шахтар" він прогнозує перемогу донеччан із рахунком 2:0 або 2:1, сподіваючись на їхній прохід далі.

Натомість у грі "Полісся" проти "Фіорентини" Олександр бачить розгром — 3:0 на користь італійців, як і в першому матчі.

Коментуючи слабкі виступи українських клубів у єврокубках, Алієв заявив, що футбол йому наразі не цікавий і він його мало дивиться, бо є справи важливіші.

Нагадаємо, український легкоатлет Олег Дорощук може виграти фінал Діамантової ліги.

Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс розповіла, що її мотивувала Ярослава Магучіх.

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко відпустив бороду та живіт.

футбол Динамо УПЛ Олександр Аліев єврокубки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
