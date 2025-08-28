Видео
Главная Спорт Алиев заявил о "смерти" украинского футбола

Алиев заявил о "смерти" украинского футбола

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 19:41
Алиев заявил, что в Украине футбол умер, а в еврокубках шансов нет
Александр Алиев. Фото: кадр из видео

Украинские клубы неудачно выступают в еврокубках на протяжении последних сезонов. К тому же упало качество чемпионата Украины.

На это также обратил внимание бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в комментарии Sport-express.

Алиев разочарован украинскими клубами

Перед матчем "Динамо" против "Маккаби" Алиев настроен скептически, считая ничью 1:1 наиболее вероятным результатом, хотя и пожелал команде успеха.

"В Англии футбол родился, а в Украине он просто умер. Все наши команды в еврокубках ничего не показали. Пусть "Динамо" против "Маккаби" достигнет положительного результата, но мне в это трудно верится", — сказал Алиев.

Относительно матча "Серветт" — "Шахтер" он прогнозирует победу дончан со счетом 2:0 или 2:1, надеясь на их проход дальше.

Зато в игре "Полесья" против "Фиорентины" Александр видит разгром — 3:0 в пользу итальянцев, как и в первом матче.

Комментируя слабые выступления украинских клубов в еврокубках, Алиев заявил, что футбол ему пока не интересен и он его мало смотрит, потому что есть дела поважнее.

Напомним, украинский легкоатлет Олег Дорощук может выиграть финал Бриллиантовой лиги.

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала, что ее мотивировала Ярослава Магучих.

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко отпустил бороду и живот.

футбол Динамо УПЛ Александр Алиев еврокубки
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
