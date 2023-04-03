Алонсо розійшовся зі своєю гарячою дівчиною — чемпіон Формули-1 шукає нову подругу

Серце рекордсмена за кількістю Гран-прі Формули-1 знову вільне

Дворазовий чемпіон автоперегонів класу Формула-1 Фернандо Алонсо несподівано оголосив про розставання зі своєю дівчиною. Пілот та австрійська телеведуча Андреа Шлагер зберегли добрі стосунки.

Фернандо Алонсо пояснив причини зміни сімейного статусу на своїй сторінці в Instagram.

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Пілот "Астон Мартін" менш як рік перебував у відносинах з австрійською спортсменкою та телеведучою. Алонсо вперше з'явився на публіці з Андреа навесні минулого року в США.

Недовгий роман Алонсо

Їхні стосунки розвивалися стрімко. Восени 2022 навіть з'явилися чутки про те, що Фернандо готує пропозицію руки та серця. Проте Алонсо останніми роками швидко втомлюється від відносин. Так сталося й у випадку з Андреа Шлагер.

"Змушені оголосити, що наші стосунки добігли кінця. Нам пощастило провести фантастичний час, і це продовжиться, але в іншій формі нашої прихильності".

Як ви, напевно, бачили, ми продовжили працювати разом як на трасі, так і за її межами над різними проєктами й продовжуватимемо це робити з глибокою любов'ю та повагою один до одного", — написав Фернандо Алонсо.

Нагадаємо, у Бахмуті загинув відомий український спортсмен та тренер.

Став відомий головний кандидат на посаду тренера англійського "Челсі". Клуб уже веде переговори із молодим фахівцем.

Минулими вихідними відразу кілька відомих форвардом встановили рекорди результативності. Серед них Карім Бензема та Артем Довбик.