Алонсо расстался со своей горячей девушкой — чемпион Формулы-1 ищет новую подругу

Сердце рекордсмена по количеству Гран-при Формулы-1 снова свободно

Двукратный чемпион автогонок класса Формула-1 Фернандо Алонсо неожиданно объявил о расставании со своей девушкой. Пилот и австрийская телеведущая Андреа Шлагер сохранили хорошие отношения.

Фернандо Алонсо объяснил причины изменения семейного статуса на своей странице в Instagram.

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Пилот "Астон Мартин" меньше года состоял в отношениях с австрийской спортсменкой и телеведущей. Впервые Алонсо появился на публике с Андреа весной прошлого года в США.

Недолгий роман Алонсо

Их отношения развивались стремительно. Осенью 2022 года даже появились слухи о том, что Фернандо готовит предложение руки и сердца. Однако Алонсо в последние годы быстро устает от отношений. Так произошло и в случае с Андреа Шлагер.

"Вынуждены объявить, что наши отношения подошли к концу. Нам повезло провести фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности.

Как вы, наверное, видели, мы продолжили работать вместе как на трассе, так и за её пределами над различными проектами и будем продолжать это делать с глубокой любовью и уважением друг к другу", — написал Фернандо Алонсо.

Напомним, в Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер.

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом.

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик.