Алонсо расстался со своей горячей девушкой: чемпион Формулы-1 ищет новую подругу
Двукратный чемпион автогонок класса Формула-1 Фернандо Алонсо неожиданно объявил о расставании со своей девушкой. Пилот и австрийская телеведущая Андреа Шлагер сохранили хорошие отношения.
Фернандо Алонсо объяснил причины изменения семейного статуса на своей странице в Instagram.
Пилот "Астон Мартин" меньше года состоял в отношениях с австрийской спортсменкой и телеведущей. Впервые Алонсо появился на публике с Андреа весной прошлого года в США.
Недолгий роман Алонсо
Их отношения развивались стремительно. Осенью 2022 года даже появились слухи о том, что Фернандо готовит предложение руки и сердца. Однако Алонсо в последние годы быстро устает от отношений. Так произошло и в случае с Андреа Шлагер.
"Вынуждены объявить, что наши отношения подошли к концу. Нам повезло провести фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности.
Как вы, наверное, видели, мы продолжили работать вместе как на трассе, так и за её пределами над различными проектами и будем продолжать это делать с глубокой любовью и уважением друг к другу", — написал Фернандо Алонсо.
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