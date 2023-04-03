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Алонсо расстался со своей горячей девушкой: чемпион Формулы-1 ищет новую подругу

3 апреля 2023 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алонсо расстался со своей горячей девушкой — чемпион Формулы-1 ищет новую подругу
Сердце рекордсмена по количеству Гран-при Формулы-1 снова свободно
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Двукратный чемпион автогонок класса Формула-1 Фернандо Алонсо неожиданно объявил о расставании со своей девушкой. Пилот и австрийская телеведущая Андреа Шлагер сохранили хорошие отношения.

Фернандо Алонсо объяснил причины изменения семейного статуса на своей странице в Instagram

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Пилот "Астон Мартин" меньше года состоял в отношениях с австрийской спортсменкой и телеведущей. Впервые Алонсо появился на публике с Андреа весной прошлого года в США. 

Андреа Шлагер

Недолгий роман Алонсо

Их отношения развивались стремительно. Осенью 2022 года даже появились слухи о том, что Фернандо готовит предложение руки и сердца. Однако Алонсо в последние годы быстро устает от отношений. Так произошло и в случае с Андреа Шлагер. 

"Вынуждены объявить, что наши отношения подошли к концу. Нам повезло провести фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности.

Как вы, наверное, видели, мы продолжили работать вместе как на трассе, так и за её пределами над различными проектами и будем продолжать это делать с глубокой любовью и уважением друг к другу", — написал Фернандо Алонсо. 

Instagram Фернандо Алонсо

Напомним, в Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер. 

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик. 

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