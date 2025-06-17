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Головна Спорт Алонсо у своїй заяві згадав про Луніна

Алонсо у своїй заяві згадав про Луніна

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 06:00
Алонсо занепокоєний підготовкою до КЧС через пізнє прибуття Луніна
Хабі Алонсо. Фото: "Реал" Мадрид
Ключові моменти Алонсо висловився про Луніна та інших гравців

Новий головний тренер мадридського "Реалу" Хабі Алонсо лише в кінці травня очолив команду. Однак, їх наразі чекає дебют на Клубному чемпіонаті світу з футболу.

Особливо сильно хвилює тренера, що група гравців лише прибула у розташування команди після матчів збірних, повідомив портал DefensaCentral.

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A post shared by Madridistas (@madridistas)

Алонсо висловився про Луніна та інших гравців

Головний тренер висловив занепокоєння щодо обмеженого часу для підготовки до Клубного чемпіонату світу через пізнє прибуття ключових гравців.

За словами Алонсо, до команди приєдналися Андрій Лунін, Вінісіус Жуніор та Арда Гюлер, і на формування складу залишилося лише три тренування перед першим матчем.

При цьому, Алонсо підкреслив, що команда прибула з великим ентузіазмом і прагненням перемогти на турнірі.

Також тренер після тренувань відзначив професіоналізм півзахисника Браїма Діаса, висловивши задоволення його віддачею.

Нагадаємо, призерка Парижу-2024 Нікола Оліслагерс розповіла, як виграла у Ярослави Магучіх.

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футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Хабі Алонсо Вінісіус Жуніор
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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