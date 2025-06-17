Алонсо обеспокоен подготовкой к КЧМ из-за позднего прибытия Лунина

Алонсо в своем заявлении упомянул о Лунине
Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо только в конце мая возглавил команду. Однако, их сейчас ждет дебют на Клубном чемпионате мира по футболу.
Особенно сильно волнует тренера, что группа игроков только прибыла в расположение команды после матчей сборных, сообщил портал DefensaCentral.
Алонсо высказался о Лунине и других игроках
Главный тренер выразил беспокойство относительно ограниченного времени для подготовки к Клубному чемпионату мира из-за позднего прибытия ключевых игроков.
По словам Алонсо, к команде присоединились Андрей Лунин, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер, и на формирование состава осталось лишь три тренировки перед первым матчем.
При этом, Алонсо подчеркнул, что команда прибыла с большим энтузиазмом и стремлением победить на турнире.
Также тренер после тренировок отметил профессионализм полузащитника Браима Диаса, выразив удовлетворение его отдачей.
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