Алонсо обеспокоен подготовкой к КЧМ из-за позднего прибытия Лунина

Хаби Алонсо. Фото: "Реал" Мадрид

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо только в конце мая возглавил команду. Однако, их сейчас ждет дебют на Клубном чемпионате мира по футболу.

Особенно сильно волнует тренера, что группа игроков только прибыла в расположение команды после матчей сборных, сообщил портал DefensaCentral.

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Главный тренер выразил беспокойство относительно ограниченного времени для подготовки к Клубному чемпионату мира из-за позднего прибытия ключевых игроков.

По словам Алонсо, к команде присоединились Андрей Лунин, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер, и на формирование состава осталось лишь три тренировки перед первым матчем.

При этом, Алонсо подчеркнул, что команда прибыла с большим энтузиазмом и стремлением победить на турнире.

Также тренер после тренировок отметил профессионализм полузащитника Браима Диаса, выразив удовлетворение его отдачей.

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