Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Алонсо в своем заявлении упомянул о Лунине

Алонсо в своем заявлении упомянул о Лунине

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 06:00
Алонсо обеспокоен подготовкой к КЧМ из-за позднего прибытия Лунина
Хаби Алонсо. Фото: "Реал" Мадрид
Ключові моменти Алонсо высказался о Лунине и других игроках

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо только в конце мая возглавил команду. Однако, их сейчас ждет дебют на Клубном чемпионате мира по футболу.

Особенно сильно волнует тренера, что группа игроков только прибыла в расположение команды после матчей сборных, сообщил портал DefensaCentral.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madridistas (@madridistas)

Алонсо высказался о Лунине и других игроках

Главный тренер выразил беспокойство относительно ограниченного времени для подготовки к Клубному чемпионату мира из-за позднего прибытия ключевых игроков.

По словам Алонсо, к команде присоединились Андрей Лунин, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер, и на формирование состава осталось лишь три тренировки перед первым матчем.

При этом, Алонсо подчеркнул, что команда прибыла с большим энтузиазмом и стремлением победить на турнире.

Также тренер после тренировок отметил профессионализм полузащитника Браима Диаса, выразив удовлетворение его отдачей.

Напомним, призер Парижа-2024 Никола Олислагерс рассказала, как выиграла у Ярославы Магучих.

Национальная команда Украины по волейболу удачно выступает на первой для себя Лиге наций.

Звезда национальной сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс будет играть со своим другом Ямином Ямалем.

Мадридский "Реал", несмотря на слухи, принял решение относительно будущего голкипера Тибо Куртуа.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Хаби Алонсо Винисиус Жуниор
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации