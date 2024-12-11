ЛНЗ відсторонила Карраско та готується запросити Григорчука

Головний тренер ЛНЗ Андерс Карраско. Фото: LNZ

У чемпіонаті України з футболу готується чергова тренерська відставка. Враховуючи останні результати, ця відставка не стане сенсацією.

У програмі ТаТоТаке повідомили, що черкаський ЛНЗ перервав співпрацю з іспанським фахівцем Андерсом Карраско.

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Роман Григорчук. Фото: chornomorets.football

Що відомо про ситуацію в ЛНЗ

До поєдинку наступного туру проти "Олександрії" команду готує штаб команди U-19 на чолі з Артемом Чорнієм. До цього штабу приєднався тренер воротарів основи Андрій Дикань.

Очікується, що остаточно долю Карраско вирішать після 15 грудня. Наразі головним кандидатом на його заміну є український спеціаліст Роман Григорчук.

Що відомо про Романа Григорчука

Колишній тренер одеського "Чорноморця", за кордоном працював у азербайджанських "Нефтчі" та "Габалі", казахстанській "Астані" та білоруському "Шахтарі" з Солігорська.

З жовтня 2024 року знаходиться без роботи.

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