Шовковський залишиться тренером Динамо: після сезону вирішать долю тренера

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" могло б задуматись про звільнення головного тренера Олександра Шовковського після провалу в Лізі Європи. Однак керівники клубу хочуть зберегти недосвідченого спеціаліста.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу розповів журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

Яке майбутнє у Шовковського

За словами Циганика, Шовковський залишиться на своїй посаді, оскільки має шанс виграти чемпіонат України, який є ключовим турніром для "Динамо".

Циганик відзначив, що весняний відрізок стане вирішальним для майбутнього тренера в "Динамо". При цьому експерт вважає, що тренеру бракує досвіду, але й отримати його можна лише в процесі роботи.

"Він минулий чемпіонат програв навесні. Здобув досвід, і подивимося вже новою весною", — сказав Циганик.

Зазначимо, що наразі "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ разом із "Олександрією", випереджаючи "Шахтар" на шість очок.

Нагадаємо, оборонець збірної України Олександр Зінченко буде проданий в інший клуб.

Легенда грузинського футболу Каха Каладзе розкритикував гравців збірної Грузії з футболу за підтримку протестних акцій.

Колишній футболіст "Динамо" відновить кар'єру в екзотичному чемпіонаті.

Ірина Блохіна розповіла, як її батько Олег Блохін відсвяткував 72-річчя.