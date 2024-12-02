Шовковский останется тренером Динамо: после сезона решат судьбу тренера

Инсайдер рассказал, останется ли Шовковский в Динамо
Киевское "Динамо" могло бы задуматься об увольнении главного тренера Александра Шовковского после провала в Лиге Европы. Однако руководители клуба хотят сберечь неопытного специалиста.
Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал журналист Игорь Цыганик.
Какое будущее у Шовковского
По словам Цыганика, Шовковский останется на своем посту, поскольку у него есть шанс выиграть чемпионат Украины, который является ключевым турниром для "Динамо".
Цыганик отметил, что весенний отрезок станет решающим для будущего тренера в "Динамо". При этом эксперт считает, что тренеру не хватает опыта, но и получить его можно только в процессе работы.
"Он прошлый чемпионат проиграл весной. Обрел опыт, и посмотрим уже весной", — сказал Цыганик.
Отметим, что "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ вместе с "Александрией", опережая "Шахтер" на шесть очков.
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