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Амбициозный клуб УПЛ готовит громкую замену на тренерском мостике

11 декабря 2024 16:07
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
ЛНЗ отстранила Карраско и готовится пригласить Григорчука
Главный тренер ЛНЗ Андерс Карраско. Фото: LNZ
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Украины по футболу готовится очередная тренерская отставка. Учитывая последние результаты, эта отставка не станет сенсацией.

В программе ТаТоТаке сообщили, что черкасский ЛНЗ прервал сотрудничество с испанским специалистом Андерсом Карраско.

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К следующему матчу команду, которая проиграла четыре матча подряд, готовят другие люди.

Амбициозный клуб УПЛ готовит громкую замену на тренерском мостике - фото 1
Роман Григорчук. Фото: chornomorets.football

Что известно о ситуации в ЛНЗ

К поединку следующего тура против "Александрии" команду готовит штаб команды U-19 во главе с Артемом Чернием. К этому штабу присоединился тренер вратарей основы Андрей Дикань.

Ожидается, что окончательно судьба Карраско будет решена после 15 декабря. Главным кандидатом на его замену является украинский специалист Роман Григорчук.

Что известно о Романе Григорчуке

Бывший тренер одесского "Черноморца", за границей работал в азербайджанских "Нефтчи" и "Габале", казахстанской "Астане" и белорусском "Шахтере" из Солигорска.

С октября 2024 находится без работы.

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спорт футбол УПЛ тренер ЛНЗ

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