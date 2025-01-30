Відомий чемпіон відмовився від бою з Берінчиком з дивної причини

Український боксер Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

У відомого українського боксера була домовленість про топовий бій. Але його суперник відмовився від поєдинку.

Українець Денис Берінчик розповів для TTT Boxing Show, що мав зустрітися на ринзі проти відомого американського чемпіона Шакура Стівенсона, але отримав відмову.

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Бій мав відбутися у лютому цього року. На кону стояли серйозні гроші.

Що розповів Берінчик

"Я мав провести цей бій з Шакуром Стівенсоном. Ми узгодили, що проведемо з ним бій у лютому в Саудівській Аравії. Але Шакур відмовився. Це була класна пропозиція, хороші гроші та класний суперник", – сказав український боксер.

Зараз Денис Берінчик продовжує підготовку до першого захисту титулу чемпіона світу за версією WBO, який він здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваретте.

Суперником Берінчика стане американець Кейшон Девіс, сам бій відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку.

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