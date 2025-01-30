Известный чемпион отказался от боя с Беринчиком по странной причине

Украинский боксер Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

У известного украинского боксера была договоренность о топовом бое. Но его соперник отказался от поединка.

Украинец Денис Беринчик рассказал для TTT Boxing Show, что должен был встретиться на ринге против известного американского чемпиона Шакура Стивенсона, но получил отказ.

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Бой должен был состояться в феврале этого года. На кону стояли серьезные деньги.

Что рассказал Беринчик

"Я должен был провести этот бой с Шакуром Стивенсоном. Мы согласовали, что проведем с ним бой в феврале в Саудовской Аравии. Но Шакур отказался. Это было классное предложение, хорошие деньги и классный соперник", - сказал украинский боксер.

Сейчас Денис Беринчик продолжает подготовку к первой защите титула чемпиона мира по версии WBO, который он добыл в поединке против Эммануэля Наваретте.

Соперником Беринчика станет американец Кейшон Дэвис, сам бой состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

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