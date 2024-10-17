Анчелотті та Гвардіола відмовилися очолити збірну Англії

Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Німець Томас Тухель не був першим вибором для Футбольної Асоціації для призначення на посаду головного тренера збірної Англії. Цю посаду пропонували й іншим фахівцям.

Карло Анчелотті відмовився від можливості стати головним тренером "трьох левів", повідомив Гарі Лінекер в інтерв'ю The Rest is Football.

Читайте також:

Томас Тухель став головним тренером збірної Англії 16 жовтня. Він підписав із Футбольною Асоціацією контракт на два роки. Німецький фахівець розпочне виконання обов'язків на початку 2025 року. До кінця матчів Ліги Націй керувати грою "трьох левів" продовжить Лі Карслі, який потім повернеться до молодіжної команди.

Томас Тухель на пресконференції. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Хто міг тренувати збірну Англії

Колишній форвард "трьох левів" та популярний експерт Гарі Лінекер повідомив, що до Томаса Тухеля Футбольна Асоціація вела переговори з іншими тренерами. Зокрема, від цієї посади ще влітку відмовився Хосеп Гвардіола.

Також переговори велися з наставником мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Італійському наставнику не підійшли умови, які запропонували в Англії, тому теж відповів відмовою. Лише після цього чиновники із ФА звернулися до Тухеля, який з кінця минулого сезону був безробітним.

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін може провести другу половину цього сезону на правах оренди в англійському клубі.

А колишній форвард "Динамо" Максим Шацьких назвав футболіста збірної України, який може продовжити кар'єру у закордонному клубі.

Водночас захисником англійського "Борнмута" Іллею Забарним зацікавився італійський "Інтер".