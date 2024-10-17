Анчелотти и Гвардиола отказались возглавить сборную Англии

Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Немец Томас Тухель не был первым выбором для Футбольной Ассоциации для назначения на пост главного тренера сборной Англии. Эту должность предлагали и другим специалистам.

Карло Анчелотти отказался от возможности стать главным тренером "трех львов", сообщил Гари Линекер в интервью The Rest is Football.

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Томас Тухель стал новым главным тренером сборной Англии 16 октября. Он подписал с Футбольной Ассоциацией контракт на два года. Немецкий специалист приступит к выполнению обязанностей в начале 2025 года. До конца матчей Лиги Наций руководить игрой "трех львов" продолжит Ли Карсли, который затем вернется в молодежную команду.

Томас Тухель на пресс-конференции. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Кто мог тренировать сборную Англии

Бывший форвард "трех львов" и популярный эксперт Гари Линекер сообщил, что до Томаса Тухеля Футбольная Ассоциация вела переговоры с другими тренерами. В частности, от этой должности еще летом отказался Хосеп Гвардиола.

Также переговоры велись с наставником мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Итальянскому наставнику не подошли условия, которые предложили в Англии, потому он тоже ответил отказом. Только после этого чиновники из ФА обратились к Тухелю, который с конца прошлого сезона был безработным.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может провести вторую половину этого сезона на правах аренды в английском клубе.

А бывший форвард "Динамо" Максим Шацких назвал футболиста сборной Украины, который может продолжить карьеру в зарубежном клубе.

В то же время защитником английского "Борнмута" Ильей Забарным заинтересовался итальянский "Интер".