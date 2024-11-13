Анчелотті прокоментував перспективи Луніна у Реалі

Карло Анчелотті спостерігає за грою. Фото: Reuters/Susana Vera

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів уже декілька матчів у складі мадридського "Реала" цього сезону. Він став гравцем стартового складу через чергову травму Тібо Куртуа.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про виступ українця, повідомляє Defensa Central.

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Андрій Лунін провів у складі "Реала" три матчі після травми Тібо Куртуа. Український голкіпер зіграв проти "Барселони" (0:4) та "Осасуни" (4:0) у Ла-Лізі, а також з "Міланом" (1:3) у Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін після матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Що Анчелотті сказав про Луніна

Головний тренер "Реала" задоволений тим, як впевнено українець повернувся на поле. Попри те, що мадридська команда програла два з трьох матчів із Луніним у складі та пропустила сім голів, наставник вважає, що в цьому немає вини футболіста.

Анчелотті відзначив упевнені дії Луніна у воротах та заявив, що українець неодноразово рятував "Реал" від голів. Тренер не бачить провини голкіпера у пропущених м'ячах. Італійський фахівець заявив, що не хвилюється з приводу "посту номер один" у команді.

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