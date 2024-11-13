Анчелотті прокоментував перспективи Луніна у Реалі

Анчелотті оцінив гру Луніна в останніх матчах за Реал
Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів уже декілька матчів у складі мадридського "Реала" цього сезону. Він став гравцем стартового складу через чергову травму Тібо Куртуа.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про виступ українця, повідомляє Defensa Central.
Андрій Лунін провів у складі "Реала" три матчі після травми Тібо Куртуа. Український голкіпер зіграв проти "Барселони" (0:4) та "Осасуни" (4:0) у Ла-Лізі, а також з "Міланом" (1:3) у Лізі чемпіонів.
Що Анчелотті сказав про Луніна
Головний тренер "Реала" задоволений тим, як впевнено українець повернувся на поле. Попри те, що мадридська команда програла два з трьох матчів із Луніним у складі та пропустила сім голів, наставник вважає, що в цьому немає вини футболіста.
Анчелотті відзначив упевнені дії Луніна у воротах та заявив, що українець неодноразово рятував "Реал" від голів. Тренер не бачить провини голкіпера у пропущених м'ячах. Італійський фахівець заявив, що не хвилюється з приводу "посту номер один" у команді.
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