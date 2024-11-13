Анчелотти прокомментировал перспективы Лунина в Реале

Карло Анчелотти наблюдает за игрой. Фото: Reuters/Susana Vera

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел уже несколько матчей в составе мадридского "Реала" в этом сезоне. Он стал игроком стартового состава из-за очередной травмы Тибо Куртуа.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о выступлении украинца, сообщает Defensa Сentral.

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Андрей Лунин провел в составе "Реала" три матча после травмы Тибо Куртуа. Украинский голкипер сыграл против "Барселоны" (0:4) и "Осасуны" (4:0) в Ла Лиге, а также с "Миланом" (1:3) в Лиге чемпионов.

Андрей Лунин после матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Что Анчелотти сказал о Лунине

Главный тренер "Реала" доволен тем, насколько уверенно украинец вернулся на поле. Несмотря на то, что мадридская команда проиграла два из трех матчей с Луниным в составе и пропустила семь голов, наставник считает, что в этом нет вины футболиста.

Анчелотти отметил уверенные действия Лунина в воротах и заявил, что украинец неоднократно спасал "Реал" от голов. Тренер не видит вины голкипера в пропущенных мячах. Итальянский специалист заявил, что не волнуется по поводу "поста номер один" в команде.

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