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Анчелотти оценил игру Лунина в последних матчах за Реал

13 ноября 2024 15:11
Станислав Костюк - Редактор
Анчелотти прокомментировал перспективы Лунина в Реале
Карло Анчелотти наблюдает за игрой. Фото: Reuters/Susana Vera
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел уже несколько матчей в составе мадридского "Реала" в этом сезоне. Он стал игроком стартового состава из-за очередной травмы Тибо Куртуа. 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о выступлении украинца, сообщает Defensa Сentral.

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Андрей Лунин провел в составе "Реала" три матча после травмы Тибо Куртуа. Украинский голкипер сыграл против "Барселоны" (0:4) и "Осасуны" (4:0) в Ла Лиге, а также с "Миланом" (1:3) в Лиге чемпионов. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин после матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Что Анчелотти сказал о Лунине 

Главный тренер "Реала" доволен тем, насколько уверенно украинец вернулся на поле. Несмотря на то, что мадридская команда проиграла два из трех матчей с Луниным в составе и пропустила семь голов, наставник считает, что в этом нет вины футболиста. 

Анчелотти отметил уверенные действия Лунина в воротах и заявил, что украинец неоднократно спасал "Реал" от голов. Тренер не видит вины голкипера в пропущенных мячах. Итальянский специалист заявил, что не волнуется по поводу "поста номер один" в команде. 

Напомним, украинский голкипер Анатолий Трубин готовится продолжить карьеру в известном европейском клубе. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский столкнулся с ультиматумом в киевском клубе. 

У Артема Довбик снова проблемы со здоровьем, из-за которых он может пропустить важный матч сборной Украины. 

Реал Мадрид футбол Карло Анчелотти Андрей Лунин спорт

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