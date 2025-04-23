Лунін дізнався про плани Анчелотті щодо складу Реала на матч із Барселоною

Тренер Карло Анчелотті та воротар Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" може завоювати трофей у сезоні, який у клубі вже визнали невдалим. Головний тренер команди Карло Анчелотті спробує налаштувати команду на фінал Кубка Іспанії.

Андрій Лунін претендував на місце в основі "бланкос", повідомляє Defensa Сentral.

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"Реал" має провести матч із "Гетафе" в Ла-Лізі перш ніж починати підготовку до Кубка Іспанії. У мадридської команди буде всього кілька днів для відновлення сил. Тренери часто проводять ротацію складу в таких випадках, й Карло Анчелотті теж збирається піти на цей крок.

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Чи повернеться Лунін в основу "Реала"

Карло Анчелотті був налаштований випустити українського воротаря з перших хвилин фінального поєдинку Кубка Іспанії з каталонською "Барселоною". Однак нещодавно італійський наставник змінив свій намір.

Андрій Лунін тільки нещодавно відновився від травми. На думку тренерського штабу "Реала", він ще не готовий виходити на поле. У команді побоюються, що українець може посилити своє пошкодження. В основі "королівського клубу" продовжить грати Тібо Куртуа.

Нагадаємо, стало відомо, хто може замінити Карло Анчелотті на тренерському містку мадридського "Реала".

Фінал Кубка Іспанії за участю каталонської "Барселони" та мадридського "Реала" буде доступний у вигляді текстової трансляції на порталі Новини.LIVE.

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