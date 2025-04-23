Лунин узнал о планах Анчелотти по составу Реала на матч с Барселоной

Тренер Карло Анчелотти на фоне вратаря Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридский "Реал" может завоевать трофей в сезоне, который в клубе уже признали неудачным. Главный тренер команды Карло Анчелотти попробует настроить команду на финал Кубка Испании.

Андрей Лунин претендовал на место в основе "бланкос", сообщает Defensa Сentral.

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"Реал" должен провести матч с "Хетафе" в Ла Лиге прежде чем начинать подготовку к Кубку Испании. У мадридской команды будет всего несколько дней для восстановления сил. Тренеры часто проводят ротацию состава в таких случаях, и Карло Анчелотти тоже собирается пойти на этот шаг.

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вернется ли Лунин в основу "Реала"

Карло Анчелотти был настроен выпустить украинского вратаря с первых минут финального поединка Кубка Испании с каталонской "Барселоной". Однако недавно итальянский наставник изменил свое намерение.

Андрей Лунин только недавно восстановился от травмы. По мнению тренерского штаба "Реала", он еще не готов выходить на поле. В команде опасаются, что украинец может усугубить свое повреждение. В основе "королевского клуба" продолжит играть Тибо Куртуа.

Напомним, стало известно, кто может заменить Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридского "Реала".

Финал Кубка Испании с участием каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" будет доступен в виде текстовой трансляции на портале Новини.LIVE.

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