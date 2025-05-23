Карло Анчелотті здивував заявою під час прощання з Реалом

Карло Анчелотті з Кубком Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Michael Dalder

Карло Анчелотті офіційно попрощався з мадридським "Реалом". Його слова стали відображенням подяки та емоцій, накопичених за роки роботи з клубом.

Наставник написав прощальне звернення, у якому підбив підсумки другого етапу своєї кар'єри на "Сантьяго Бернабеу" і висловив вдячність уболівальникам, гравцям і керівництву, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Карло Анчелотті підкреслив, що був щасливий знову тренувати "Реал", і назвав минулі роки незабутніми. Він зазначив, що кожна мить, проведена в клубі, залишиться в його серці назавжди.

Що Анчелотті сказав про прощання з клубом

Італійський тренер підкреслив, що особливо вдячний президенту клубу Флорентіно Пересу, тренерському штабу, гравцям і вболівальникам. Він назвав спільні досягнення особливими не тільки через титули, а й через дух, з яким вони були завойовані.

"Сьогодні ми знову розлучаємося. Це була неймовірна дорога, сповнена емоцій і гордості за те, що я представляв цей клуб. Починається нова глава, але мій зв'язок із "Реалом" залишиться назавжди", — написав Анчелотті.

Карло Анчелотті на лавці "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Анчелотті очолював "Реал" загалом шість сезонів у двох каденціях — з 2013 по 2015 рік і з 2021 по 2025 рік. За цей час він виграв із клубом Лігу чемпіонів (двічі), Ла Лігу, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу. Його наступником стане Хабі Алонсо, якого можуть офіційно представити вже в понеділок, 26 травня.

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