Карло Анчелотти удивил заявлением во время прощания с Реалом

Карло Анчелотти с Кубком Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Michael Dalder

Карло Анчелотти официально попрощался с мадридским "Реалом". Его слова стали отражением благодарности и эмоций, накопленных за годы работы с клубом.

Наставник написал прощальное обращение, в котором подвел итоги второго этапа своей карьеры на "Сантьяго Бернабеу" и выразил признательность болельщикам, игрокам и руководству, сообщает официальный сайт клуба.

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Карло Анчелотти подчеркнул, что был счастлив вновь тренировать "Реал", и назвал минувшие годы незабываемыми. Он отметил, что каждое мгновение, проведённое в клубе, останется в его сердце навсегда.

Что Анчелотти сказал о прощании с клубом

Итальянский тренер подчеркнул, что особенно благодарен президенту клуба Флорентино Пересу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам. Он назвал совместные достижения особенными не только из-за титулов, но и из-за духа, с которым они были завоеваны.

"Сегодня мы снова расстаемся. Это была невероятная дорога, полная эмоций и гордости за то, что я представлял этот клуб. Начинается новая глава, но моя связь с "Реалом" останется навсегда", — написал Анчелотти.

Карло Анчелотти на скамейке "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Анчелотти возглавлял "Реал" в общей сложности шесть сезонов в двух каденциях — с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. За это время он выиграл с клубом Лигу чемпионов (дважды), Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Его преемником станет Хаби Алонсо, которого могут официально представить уже в понедельник, 26 мая.

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