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"Андерлехт" проти "Вільярреалу" та інші пари 1/8 Ліги Конференцій

24 лютого 2023 14:25
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Андерлехт — Вільярреал та інші пари 1/8 Ліги конференцій
У Швейцарії пройшло жеребкування 1/8 Ліги Конференцій
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У штаб-квартирі УЄФА провели жеребкування 1/8 Ліги Конференцій. Усі команди, що залишилися в єврокубковому турнірі, дізналися своїх суперників.

Донецький "Шахтар" зіграє з "Феєноордом", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування стадії 1/8 плей-офф Ліги Конференцій. Усі учасники турніру були поділені на сіяні та не сіяні. До першої групи належать команди, які виграли свої квартети на груповій стадії Ліги Конференцій. До них приєдналися переможці пар 1/16 турніру. Команди з однієї країни на цій стадії не можуть грати один з одним.

Сіяні команди зіграють матч-відповідь удома. Поєдинки відбудуться 9 та 16 березня. Процедуру жеребкування провів відомий у минулому чеський футболіст Володимир Шміцер.

Усі пари 1/8 Ліги Конференцій

  • АЕК Ларнака (Кіпр) — "Вест Гем" (Англія)
  • "Фіорентина" (Італія) — "Сівасспор" (Туреччина)
  • "Лаціо" (Італія) — АЗ Алкмар (Нідерланди)
  • "Лех Познань" (Польща) — "Юргорден" (Швеція)
  • "Базель" (Швейцарія) — "Слован Братислава" (Словаччина)
  • "Шериф" (Молдова) — "Ніцца" (Франція)
  • "Андерлехт" (Бельгія) — "Вільярреал" (Іспанія)
  • "Гент" (Бельгія) — "Істанбул" (Туреччина)

Нагадаємо, у матчі ПСВ — "Севілья" стався неприємний інцидент. На поле вибіг уболівальник, який побився з одним із футболістів.

Англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв каталонську "Барселону" у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Після фінального свистка один із футболістів "червоних дияволів" висміяв суперника.

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