Фейеноорд — Шахтер и другие пары 1/8 Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 Лиги Европы

В УЕФА провели жеребьевку 1/8 плей-офф Лиги Европы. Все оставшиеся в еврокубковом турнире команды узнали своих соперников.

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Фейеноордом", сообщает портал Новини.LIVE.

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/8 плей-офф Лиги Европы. Все участники турнира были разделены на сеянных и не сеянных. К первой группе относятся команды, которые выиграли свои квартеты на групповой стадии Лиги Европы. К ним присоединились победители пар 1/16 турнира. Команды из одной страны на этой стадии не могут играть друг с другом.

Сеянные команды сыграют ответный матч дома. Поединки состояться 9 и 16 марта.

Все пары 1/8 Лиги Европы

"Унион Берлин" (Германия) — "Унион Сент-Жиллуа" (Бельгия)

"Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)

"Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)

"Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бетис" (Испания)

"Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)

"Шахтер" (Донецк, Украина) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/16 Лиги Европы. После финального свистка один из футболистов "красных дьяволов" "потроллил" соперника.