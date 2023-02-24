Фейеноорд — Шахтер и другие пары 1/8 Лиги Европы

"Фейеноорд" против "Шахтера" и другие пары 1/8 Лиги Европы
В УЕФА провели жеребьевку 1/8 плей-офф Лиги Европы. Все оставшиеся в еврокубковом турнире команды узнали своих соперников.
Донецкий "Шахтер" сыграет с "Фейеноордом", сообщает портал Новини.LIVE.
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В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/8 плей-офф Лиги Европы. Все участники турнира были разделены на сеянных и не сеянных. К первой группе относятся команды, которые выиграли свои квартеты на групповой стадии Лиги Европы. К ним присоединились победители пар 1/16 турнира. Команды из одной страны на этой стадии не могут играть друг с другом.
Drama. Excitement. Glory 🏆#UELdraw || #UEL pic.twitter.com/WyqkojLyIa— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023
Сеянные команды сыграют ответный матч дома. Поединки состояться 9 и 16 марта.
Все пары 1/8 Лиги Европы
- "Унион Берлин" (Германия) — "Унион Сент-Жиллуа" (Бельгия)
- "Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)
- "Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)
- "Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)
- "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бетис" (Испания)
- "Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Шахтер" (Донецк, Украина) — "Фейеноорд" (Нидерланды)
Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/16 Лиги Европы. После финального свистка один из футболистов "красных дьяволов" "потроллил" соперника.