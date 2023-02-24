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"Фейеноорд" против "Шахтера" и другие пары 1/8 Лиги Европы

24 февраля 2023 13:23
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Фейеноорд — Шахтер и другие пары 1/8 Лиги Европы
В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 Лиги Европы
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В УЕФА провели жеребьевку 1/8 плей-офф Лиги Европы. Все оставшиеся в еврокубковом турнире команды узнали своих соперников. 

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Фейеноордом", сообщает портал Новини.LIVE

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В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/8 плей-офф Лиги Европы. Все участники турнира были разделены на сеянных и не сеянных. К первой группе относятся команды, которые выиграли свои квартеты на групповой стадии Лиги Европы. К ним присоединились победители пар 1/16 турнира. Команды из одной страны на этой стадии не могут играть друг с другом. 

Сеянные команды сыграют ответный матч дома. Поединки состояться 9 и 16 марта. 

Все пары 1/8 Лиги Европы 

  • "Унион Берлин" (Германия) — "Унион Сент-Жиллуа" (Бельгия) 
  • "Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция) 
  • "Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия) 
  • "Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия) 
  • "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) 
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бетис" (Испания) 
  • "Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания) 
  • "Шахтер" (Донецк, Украина) — "Фейеноорд" (Нидерланды) 

Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов. 

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/16 Лиги Европы. После финального свистка один из футболистов "красных дьяволов" "потроллил" соперника. 

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